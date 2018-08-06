Рязанец Илья Малаков снялся в роли футболиста сборной в новом сериале на СТС

Рязанец Илья Малаков снялся в роли футболиста сборной России в новом комедийном сериале «
По сюжету, за год до чемпионата мира по футболу главным тренером сборной назначили повара из воинской части. Перед ним поставили задачу впервые в истории выйти в плей-офф турнира.
Вместе с Малаковым, который стал известен после главной роли в «Легенде о Коловрате», в новом сериале появятся футболисты Алексадр Кержаков и Роман Широков, комментатор Дмитрий Губерниев, а также Антон Филипенко — звезда клипа «Ленинграда» на песню «Экстаз».
Первая серия выйдет 27 августа.