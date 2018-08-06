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19:43, 6 августа 2018 180
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Рязанец Илья Малаков снялся в роли футболиста сборной в новом сериале на СТС

Рязанец Илья Малаков снялся в роли футболиста сборной в новом сериале на СТС

Рязанец Илья Малаков снялся в роли футболиста сборной России в новом комедийном сериале «Большая игра» на СТС. Трейлеры сериала опубликованы на YouTube.

По сюжету, за год до чемпионата мира по футболу главным тренером сборной назначили повара из воинской части. Перед ним поставили задачу впервые в истории выйти в плей-офф турнира.

Вместе с Малаковым, который стал известен после главной роли в «Легенде о Коловрате», в новом сериале появятся футболисты Алексадр Кержаков и Роман Широков, комментатор Дмитрий Губерниев, а также Антон Филипенко — звезда клипа «Ленинграда» на песню «Экстаз».

Первая серия выйдет 27 августа.


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