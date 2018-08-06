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9:40, 6 августа 2018 1 025
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Роспотребнадзор выступил против работы на улице в жару

Роспотребнадзор выступил против работы на улице в жару

Роспотребнадзор посоветовал не работать на открытом воздухе в жаркую погоду. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

В случае, если температура в помещении приблизится к отметке в +28,5 градусов, рабочий день рекомендуется сократить на один час, при повышении +29 градусов — на два часа, при температуре +30,5 градусов — на четыре часа.

Как отметили в Роспотребнадзоре, «работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным».

«Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», — говорится в сообщении.

Суммарная продолжительность термической нагрузки за смену не должна превышать 4-5 часов для лиц в специальной защитной одежде и 1,5 — 2 для тех, кто работает без нее.


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