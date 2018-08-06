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23:03, 6 августа 2018 67
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Пропавшего по дороге в Московскую область рязанца нашли

Пропавшего по дороге в Московскую область рязанца нашли

Пропавшего по дороге в Московскую область рязанца Андрея Титова нашли живым. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert.

При каких обстоятельствах удалось найти пропавшего, не сообщается. Искали 49-летнего мужчину с 21 июля.


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