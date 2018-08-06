Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:47, 6 августа 2018 312
 0    0

После пожара в «Атроне» открыли пострадавший детский магазин

После пожара в «Атроне» открыли пострадавший детский магазин

После пожара в ТЦ «Атрон» открылся магазин детских товаров «Кораблик», где частично обрушился потолок.

Отметим, что потолок восстановили не полностью.

Напомним, пожар произошел утром в пятницу, 27 июля. Загорелась сауна на пятом этаже, где находится фитнес-центр. На момент пожара посетителей в сауне не было. Никто не пострадал.

После произошедшего торговый центр закрыли на один день. Позже стало известно, что в «Атроне» нашли нарушения пожарной безопасности.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:10, 6 августа 2018
Недалеко от аэропорта Болоньи произошел мощный взрыв. Видео
16:01, 6 августа 2018
В Путятине «десятка» сбила девочку-пешехода
15:47, 6 августа 2018
После пожара в «Атроне» открыли пострадавший детский магазин
14:52, 6 августа 2018
В Рязанской области задержали пьяного мужчину, поджегшего сожительницу
14:00, 6 августа 2018
В Подмосковье ребенок погиб от удара молнии, катаясь на лодке 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 64 384
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 723
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 27 474
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
20:45, 4 августа 2018 23 307
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
19:10, 23 июля 2018 22 921
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум