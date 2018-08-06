После пожара в «Атроне» открыли пострадавший детский магазин

После пожара в ТЦ «Атрон» открылся магазин детских товаров «Кораблик», где частично
Отметим, что потолок восстановили не полностью.
Напомним, пожар
После произошедшего торговый центр
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После пожара в ТЦ «Атрон» открылся магазин детских товаров «Кораблик», где частично
Отметим, что потолок восстановили не полностью.
Напомним, пожар
После произошедшего торговый центр
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