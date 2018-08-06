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11:28, 6 августа 2018 789
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Полиция проверит информацию о драке на Почтовой

Полиция проверит информацию о драке на Почтовой

Полиция заинтересовалась дракой на улице Почтовой, которая произошла 5 августа. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что ведомство организует проверку по информации, опубликованной в СМИ.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором мужчину ударили по лицу и он упал.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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