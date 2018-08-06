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11:59, 6 августа 2018 126
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На рязанской многоэтажке испортили граффити, посвященное 900-летию города

На рязанской многоэтажке испортили граффити, посвященное 900-летию города

На рязанской многоэтажке испортили граффити, посвященное 900-летию города. В доме на площади Димитрова утеплили стены, сообщили подписчики группы «Рязань».

«Очередное уродование фасада! Кто-нибудь может объяснить мне, для чего это делают люди? У меня топят так, что зимой окна открыты», — написал автор поста.

В комментария некоторые пользователи сети возразили, что не во всех квартирах так тепло.

Отметим, что испорченный участок рисунка уже восстанавливают, на месте работают промышленные альпинисты. «Да, не будет уже столь однотипным рисунок. Но у жильца квартира ледяная, батареи по стенам не помогают. Это вынужденная мера…» — написал рязанец.


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