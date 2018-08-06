Масштабное празднование Дня города. Обзор новостей за выходные, 4-5 августа

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В минувшие выходные рязанцы отмечали День города. Вспомним самые яркие события праздничных дней.
Утром в субботу под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Перед шоу на полигоне Дубровичи почтили память летчика Игоря Бутенко, погибшего три года назад. С авиашоу велась прямая трансляция. К сожалению, «Авиамикс» прервали из-за ливня. Показательные выступления закончили раньше времени. В селе Глебово-Городище в шестнадцатый раз прошел военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». RZN.info снял реконструкцию битвы с высоты.
В Лыбедском бульваре Рязани прошел гастрономический фестиваль, где Николая Любимова угостили свекольником и мясным пирожком. Также Сергей Карабасов и Владислав Фролов приготовили для рязанцев окрошку. В рамках фестиваля телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев провел мастер-класс для рязанцев. После него шеф-повар угостил горожан своими блюдами. Он также пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань.
Перед мастер-классом и.о. главы администрации Рязани подарил Ивлеву нож десантника. Утром шеф-повар побывал на центральном рынке города и раскритиковал его.
Празднования продолжились на площади Ленина. Там прошла выставка ретро-автомобилей. На концерте в честь Дня города для рязанцев выступили ВИА «Синяя птица» Олег Газманов.
Празднование 923-летия Рязани завершилось салютом и шоу «танцующих» фонтанов. Тем не менее, не обошлось без происшествий. В Касимове внедорожник «вылетел» с трассы из-за аварии. В Ряжском районе столкнулись «Матиз» и «Приора», в аварии есть пострадавшие. В соцсетях появились сообщения, что на Почтовой компания рязанцев напала на человека. Авария с пострадавшими также произошла в Касимовском районе. Из озера под Рязанью подняли тело мужчины.