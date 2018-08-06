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15:23, 6 августа 2018 742
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Фестиваль «Небо России» отказались проводить в Шумаши из-за ремонта моста

Фестиваль «Небо России» отказались проводить в Шумаши из-за ремонта моста

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Фестиваль «Небо России» отказались проводить в Шумаши из-за ремонта моста. Об этом в понедельник, 6 августа, рассказал судья соревнований Александр Маврин.

По его словам, ни полетов, ни свечения в этом году за мостом через Оку проводить не будут. «Просто решили не тратить время на дорогу», — отметил Маврин.

В этом году открытие (8 августа) и закрытие (11 августа) со свечением аэростатов пройдет в Рязанском кремле. С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.

В рамках фестиваля на чемпионате ЦФО и 10-м Кубке Рязанской области по воздухоплаванию поучаствуют 20 пилотов.


© RZN.info

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