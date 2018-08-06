Фестиваль «Небо России» отказались проводить в Шумаши из-за ремонта моста. Об этом в понедельник, 6 августа, рассказал судья соревнований Александр Маврин.
По его словам, ни полетов, ни свечения в этом году за мостом через Оку проводить не будут. «Просто решили не тратить время на дорогу», — отметил Маврин.
В этом году открытие (8 августа) и закрытие (11 августа) со свечением аэростатов пройдет в Рязанском кремле. С полной программой фестиваля можно познакомиться
В рамках фестиваля на чемпионате ЦФО и 10-м Кубке Рязанской области по воздухоплаванию поучаствуют 20 пилотов.