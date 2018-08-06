Артем Дзюба озвучил «Ядекс.Навигатор»

Нападающий сборной России Артем Дзюба озвучил «Яндекс.Навигатор». Он записал более 120 фраз, с помощью которых сервис будет вести водителей по заданному маршруту.
«Вы так искренне и по-доброму поддерживали нас на чемпионате мира, что я решил отблагодарить вас и поддержать в вашем пути. Куда бы вы не поехали — с друзьями, на работу, смотреть игру — я всегда с вами, а точнее мой голос в „Яндекс.Навигаторе“», — обратился Дзюба к болельщикам.
Озвучку в исполнении форварда можно выбрать в настройках сервиса.