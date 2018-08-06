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10:39, 6 августа 2018 120
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Артем Дзюба озвучил «Ядекс.Навигатор»

Артем Дзюба озвучил «Ядекс.Навигатор»

Нападающий сборной России Артем Дзюба озвучил «Яндекс.Навигатор». Он записал более 120 фраз, с помощью которых сервис будет вести водителей по заданному маршруту.

«Вы так искренне и по-доброму поддерживали нас на чемпионате мира, что я решил отблагодарить вас и поддержать в вашем пути. Куда бы вы не поехали — с друзьями, на работу, смотреть игру — я всегда с вами, а точнее мой голос в „Яндекс.Навигаторе“», — обратился Дзюба к болельщикам.

Озвучку в исполнении форварда можно выбрать в настройках сервиса.


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