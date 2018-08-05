За месяц на пожарах в Рязанской области спасли шестерых человек

За июль 2018 года на пожарах в Рязанской области спасли шестерых человек. Еще 26 эвакуировали, сообщила
Всего в регионе произошло 60 возгораний, четыре человека погибли.
Отмечается, что среди наиболее распространенных причин возникновения пожаров преобладают электротехнические: неисправность электропроводки, нарушение правил эксплуатации электроприборов, а также неосторожность в обращении с огнем, в частности при курении.
Рязанцев призвали не быть равнодушными к нарушениям требований пожарной безопасности. О них можно сообщать по телефону доверия —