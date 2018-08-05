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16:17, 5 августа 2018 554
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В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами

В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Швейцарии потерпел крушение самолет с 20 пассажирами на борту. Инцидент произошел в субботу, 4 августа, передает «РИА Новости».

Разбился самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT, построенном в 1939 году и получившим название «Тетушка Ю».

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. Воздушное судно вылетело из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером.

Самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и три члена экипажа.

В воскресенье, 5 августа, полиция подтвердила гибель всех 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин. Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.


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