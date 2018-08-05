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14:16, 5 августа 2018 260
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В рязанском отделе по конвоированию выбрали лучшего начальника караула

В рязанском отделе по конвоированию выбрали лучшего начальника караула

Фото: УФСИН по Рязанской области

В отделении по конвоирования регионального УФСИН прошел первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Участники демонстрировали знание устава, нормативных документов, порядка действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств, выполнение строевых приемов с оружием, боевых приемов борьбы.

Специальную, строевую, огневую и физическую подготовку сотрудников отдела оценивала комиссия под руководством замначальника управления Сергея Борсука.

В результате третье место получил начальник караула третьего отделения Федор Петров, вторым стал начальник караула второго отделения Александр Мордасов, а победил начальник караула первого отделения Сергей Запорожцев.


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