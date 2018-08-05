В рязанском отделе по конвоированию выбрали лучшего начальника караула

В отделении по конвоирования регионального УФСИН прошел первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула. Об этом сообщила
Участники демонстрировали знание устава, нормативных документов, порядка действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств, выполнение строевых приемов с оружием, боевых приемов борьбы.
Специальную, строевую, огневую и физическую подготовку сотрудников отдела оценивала комиссия под руководством замначальника управления Сергея Борсука.
В результате третье место получил начальник караула третьего отделения Федор Петров, вторым стал начальник караула второго отделения Александр Мордасов, а победил начальник караула первого отделения Сергей Запорожцев.