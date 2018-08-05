В Иванове взорвали элеватор. Видео

В Иванове промышленными взрывами снесли бывший мукомольный комбинат. На его месте планируют построить жилой комплекс, передает
После двух взрывов часть здания осталась стоять на месте. Как объяснил Виталий Губайдуллин, директор компании, которая занималась взрывами, «такой вариант развития событий не стал сюрпризом»
«К сожалению, бетон гнилой, и он оседает под собой. Не получилось то, что хотели, с первого раза, но такой вариант событий предполагался. Максимально понизили высоту всех зданий, не разборных простым методом. То, что осталось — высота позволяет разрабатывать гидромолотом. Либо добьем дополнительным взрывом. Посмотрим», — сказал директор «Промстройвзрыва».