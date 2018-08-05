Телеканал «Звезда» показал документальный фильм об уникальном десантировании на учениях ВДВ под Рязанью

В программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» вышел документальный фильм о десантировании бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка»
Телевизионщики показали показали не только подготовку к уникальному прыжку, но и сам спуск боевой машины на парашютной системе, при этом камеры снимали не только с земли, но и с самолета, внутри и снаружи «Ракушки». Кроме того, ведущий программы Алексей Егоров одним из первых пообщался с экипажем после приземления.
Напомним, крупнейшие учения в современной истории ВДВ прошли на полигоне Житово в июле. В них