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17:07, 5 августа 2018 255
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Телеканал «Звезда» показал документальный фильм об уникальном десантировании на учениях ВДВ под Рязанью

Телеканал «Звезда» показал документальный фильм об уникальном десантировании на учениях ВДВ под Рязанью

В программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» вышел документальный фильм о десантировании бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри на учениях ВДВ под Рязанью. Фильм опубликован на YouTube.

Телевизионщики показали показали не только подготовку к уникальному прыжку, но и сам спуск боевой машины на парашютной системе, при этом камеры снимали не только с земли, но и с самолета, внутри и снаружи «Ракушки». Кроме того, ведущий программы Алексей Егоров одним из первых пообщался с экипажем после приземления.

Напомним, крупнейшие учения в современной истории ВДВ прошли на полигоне Житово в июле. В них поучаствовали более тысячи военнослужащих, 50 единиц военной техники, 70 самолетов и вертолетов.


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