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18:04, 5 августа 2018 442
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Рязанец Атласов добрался до реки Хета в Красноярском крае

Рязанец Атласов добрался до реки Хета в Красноярском крае

Рязанский путешественник Виктор Атласов добрался до реки Хета в Красноярском крае. Об этом сообщили в Рязанском музее путешественников.

Как отметил Атласов, его «главная задача на сегодня» — добраться до села Хатанга. Это одно из самых северных населенных пунктов в России.

«Несколько раз вынужден был прерывать плавание из-за настоящих штормов на Хете, — сообщил путешественник. — Погода портится, а в августе, как говорят местные жители, в этих краях уже начинается зима».

Рязанец «ловит погоду», многие часы работая веслами без перерыва.

«Один раз греб 27 часов подряд, иначе не уложусь в намеченные сроки, — рассказал Атласов. — Кроме того, приходится делать остановки по экзотической для жителей средней полосы причине: сейчас проходит миграция северных оленей на юг. Огромные стада животных бросаются в Хету, стремясь переплыть на другой берег. Зрелище потрясающее и трагическое одновременно. Дело в том, что охотники бьют оленей прямо в воде тяжелыми дубинами по головам, добывая таким образом мясо и шкуры. Смотреть на это больно и страшно!».

Также путешественник рассказал, что начались сильные ливни и он не смог добраться до Хатанги, несмотря на то, что село находится «относительно близко».

Напомним, основной маршрут в рамках проекта «Полярная Россия» начался из Норильска. Задача путешественника Виктора Атласова — проделать в одиночку без каких-либо средств поддержки путь от Норильска до устья Лены, протяженность которого 2300 км.

Рязанец идет без поддержки, из средств передвижения у него имеется лишь разборная весельная лодка. Он сам несет все необходимое снаряжение и полный запас продуктов.


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