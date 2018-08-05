Рязанцам предложили присоединиться к большому танго-флешмобу, который пройдет в городах России и ближнего зарубежья 18 августа. Его участники выйдут на улицы, чтобы станцевать танго.
В акции уже подтвердили свое участие жители Саратова, Ярославля, Астаны, Риги, Москвы, Кирова, Королева, Жуковского, Подольска, Зеленограда, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тюмени, Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Озерска, Екатеринбурга, Мурманска, Дзержинска, Волгограда, Петропавловск-Камчатского, Казани, Белгорода, Самары, Кемерова, Орла, Томска, Хабаровска, Тулы, Курска, Смоленска и других городов.
В Рязани флешмоб пройдет у летнего кафе «Лужайка Mini» на улице Мюнстерской. По всем вопросам можно обратиться к организатору —