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12:33, 5 августа 2018 823
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Рязанцам предложили присоединиться к большому танго-флешмобу

Рязанцам предложили присоединиться к большому танго-флешмобу

Рязанцам предложили присоединиться к большому танго-флешмобу, который пройдет в городах России и ближнего зарубежья 18 августа. Его участники выйдут на улицы, чтобы станцевать танго.

В акции уже подтвердили свое участие жители Саратова, Ярославля, Астаны, Риги, Москвы, Кирова, Королева, Жуковского, Подольска, Зеленограда, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тюмени, Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Озерска, Екатеринбурга, Мурманска, Дзержинска, Волгограда, Петропавловск-Камчатского, Казани, Белгорода, Самары, Кемерова, Орла, Томска, Хабаровска, Тулы, Курска, Смоленска и других городов.

В Рязани флешмоб пройдет у летнего кафе «Лужайка Mini» на улице Мюнстерской. По всем вопросам можно обратиться к организатору — Татьяне Конных.


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