Празднование 923-летия Рязани завершилось салютом и шоу «танцующих» фонтанов. Видео

В субботу, 4 августа, в Рязани отпраздновали День города. В честь его 923-летия вечером на площади Ленина состоялся
Перед началом салюта на сцену вышел губернатор Николай Любимов. Под бурные аплодисменты горожан он обратился к публике: «Вы любите свой город?». На что радостная толпа громогласно ответила «Да». «И не напрасно, — продолжил Любимов. — Потому что Рязань меняется к лучшему. Мы будем жить в городе, который уютней, красивее, эффективней и богаче, что самое главное».
По словам главы региона, Рязань имеет древнюю историю и у нее великое будущее. «Рязань — столица ВДВ, Рязань — столица дальней авиации, Рязань — столица хороших людей!» — добавил Любимов и пожелал рязанцам счастья, благополучия и удачи во всем. «Мы — лучшие!» — заключил он.
Празднование 923-летия Рязани завершилось фейерверком и шоу «танцующих» фонтанов у памятника Ленину.
Напомним, утром в субботу, 4 августа, на полигоне в Дубровичах в четвертый раз прошел «