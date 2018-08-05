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9:38, 5 августа 2018 1 093
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Празднование 923-летия Рязани завершилось салютом и шоу «танцующих» фонтанов. Видео

Празднование 923-летия Рязани завершилось салютом и шоу «танцующих» фонтанов. Видео

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 4 августа, в Рязани отпраздновали День города. В честь его 923-летия вечером на площади Ленина состоялся концерт. Гостями города стали ВИА «Синяя птица» и заслуженный артист России Олег Газманов.

Перед началом салюта на сцену вышел губернатор Николай Любимов. Под бурные аплодисменты горожан он обратился к публике: «Вы любите свой город?». На что радостная толпа громогласно ответила «Да». «И не напрасно, — продолжил Любимов. — Потому что Рязань меняется к лучшему. Мы будем жить в городе, который уютней, красивее, эффективней и богаче, что самое главное».

По словам главы региона, Рязань имеет древнюю историю и у нее великое будущее. «Рязань — столица ВДВ, Рязань — столица дальней авиации, Рязань — столица хороших людей!» — добавил Любимов и пожелал рязанцам счастья, благополучия и удачи во всем. «Мы — лучшие!» — заключил он.

Празднование 923-летия Рязани завершилось фейерверком и шоу «танцующих» фонтанов у памятника Ленину.

Напомним, утром в субботу, 4 августа, на полигоне в Дубровичах в четвертый раз прошел «Авиамикс». На Лыбедском бульваре в честь Дня города состоялся гастрономический фестиваль, на котором с мастер-классом выступил шеф-повар Константин Ивлев. Там же рязанцы отведали окрошку, приготовленную главами мэрии и гордумы. Перед праздничным концертом на площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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