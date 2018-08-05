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19:42, 5 августа 2018 540
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Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Эксперты назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным экспертов, за первые четыре месяца 2018 года в России продали 345,4 тысяч подержанных легковых автомобилей сегмента SUV.

Лидером стал внедорожник Lada 4×4. За первые четыре месяца 2018 года продали 28,4 единицы автомобилей, что меньше результата годичной давности на 8,3% .

На втором месте оказался Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 22 тысячи автомобилей, показав рост на 3,8%.

Третье место занял Toyota RAV4 с показателем 12 тыс. перепроданных экземпляров (+4,3%). В пятерку лидеров также попали Nissan — X-Trail (9,8 тысячи единиц, +8,1%) и Qashqai (9,7 тысячи штук, +11%).

В топе оказались Renault Duster (8,3 тысячи штук, +21,1%), Honda CR-V (8,2 тысячи штук, -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тысячи штук, +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тысячи штук, +26,9%) и BMW X5 (6,4 тысячи штук, -5,2%).


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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