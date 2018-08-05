Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Эксперты назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России. Рейтинг составило аналитическое агентство «
Согласно данным экспертов, за первые четыре месяца 2018 года в России продали 345,4 тысяч подержанных легковых автомобилей сегмента SUV.
Лидером стал внедорожник Lada 4×4. За первые четыре месяца 2018 года продали 28,4 единицы автомобилей, что меньше результата годичной давности на 8,3% .
На втором месте оказался Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 22 тысячи автомобилей, показав рост на 3,8%.
Третье место занял Toyota RAV4 с показателем 12 тыс. перепроданных экземпляров (+4,3%). В пятерку лидеров также попали Nissan — X-Trail (9,8 тысячи единиц, +8,1%) и Qashqai (9,7 тысячи штук, +11%).
В топе оказались Renault Duster (8,3 тысячи штук, +21,1%), Honda CR-V (8,2 тысячи штук, -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тысячи штук, +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тысячи штук, +26,9%) и BMW X5 (6,4 тысячи штук, -5,2%).