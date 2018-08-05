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21:07, 5 августа 2018 91
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На следующей неделе синоптики пообещали в Рязанской области жару и дожди

На следующей неделе синоптики пообещали в Рязанской области жару и дожди

На грядущей неделе в Рязанской области ожидаются жара и дожди. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночь на понедельник, 6 августа, будет самой теплой — ожидается до +17 градусов. Днем ожидается до +27 градусов. В ночь на вторник синоптики пообещали дожди и до +16 градусов тепла. Днем также возможны осадки и до +25 градусов.

В ночь на среду похолодает до +13 градусов, помимо этого ожидаются небольшие дожди. Днем 8 августа будет до +25 градусов.

Ночь на четверг станет самой холодной — температура опустится до +12 градусов. Днем будет солнечно, +25 градусов.

К выходным в регион снова придет жара. Ночью в пятницу ожидается до +14 градусов, днем +28 градусов.

В субботу будет еще жарче: +15 градусов ночью, ночью до +30.

Как сообщили в погодном центре «Фобос», столицу на следующей неделе ждет температурная «пила»: температуры будут колебаться от высоких к низким показателям и наоборот.


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