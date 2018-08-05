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16:45, 5 августа 2018 270
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Любимов поздравил рязанцев с Днем железнодорожника

Любимов поздравил рязанцев с Днем железнодорожника

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем железнодорожника. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что профессия железнодорожника всегда была одной из самых почетных.

Он подчеркнул, что Рязанская область становится привлекательной для инвесторов благодаря развитой сети железнодорожных артерий.

«Убежден, что конструктивное сотрудничество правительства Рязанской области и РЖД позволит и в дальнейшем эффективно решать многие социально значимые задачи», — сказал Любимов.

Он назвал рязанских железнодорожников настоящими профессионалами, всем сердцем преданными любимому делу.

«Особые слова благодарности — ветеранам-железнодорожникам за их наставническую работу с молодежью. В день профессионального праздника желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Рязанского края», — заключил губернатор.


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