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11:31, 4 августа 2018 103
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В Рязанской области нашли плантацию конопли

В Рязанской области нашли плантацию конопли

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция задержала 32-летнюю жительницу Михайлова, которая вырастила плантацию конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На приусадебном участке около дома женщины нашли вместительную теплицу из поликарбоната. Внутри было 114 кустов конопли. Злоумышленница использовала элитные сорта каннабиса и удобрения для увеличения урожая.

Плантацию уничтожили, растения изъяли как вещественные доказательства. Их общая масса составила 2 килограмма 125 граммов.

В отношении жительницы Михайлова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере) и части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.


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