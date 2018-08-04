В Рязанской области нашли плантацию конопли

Полиция задержала 32-летнюю жительницу Михайлова, которая вырастила плантацию конопли. Об этом сообщила
На приусадебном участке около дома женщины нашли вместительную теплицу из поликарбоната. Внутри было 114 кустов конопли. Злоумышленница использовала элитные сорта каннабиса и удобрения для увеличения урожая.
Плантацию уничтожили, растения изъяли как вещественные доказательства. Их общая масса составила 2 килограмма 125 граммов.
В отношении жительницы Михайлова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере) и части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.