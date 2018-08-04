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13:41, 4 августа 2018 825
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В День города в Рязани перекроют движение. Маршруты общественного транспорта

В День города в Рязани перекроют движение. Маршруты общественного транспорта

На День города, 4 августа, с 16:00 до 22:30 на площади Ленина перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за перекрытия изменятся схемы движения общественного транспорта.

Троллейбусы:

  • маршрута №1 поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
  • маршрута №3 проследуют от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площади Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
  • маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» поедут по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» проследуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее — по своему маршруту;
  • маршрут №6 перестанет ходить во время мероприятий;
  • маршрут №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» поедет до остановки «Дом художника» по своей схеме, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута №10 от конечной остановки «улица Крупской» поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.

Автобусы:

  • маршрутов №№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной улице, Семинарской улице, далее — по своим маршрутам.

Маршрутки:

  • №№31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной улице, Семинарской улице, далее — по своим маршрутам;
  • №41 при движении со стороны Соборной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее — по своему маршруту;
  • №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади поедут по Семинарской улице, Сенной улице, далее — по своим маршрутам.

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