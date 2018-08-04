В День города Карабасов и Фролов приготовили для рязанцев окрошку

В День города Сергей Карабасов и Владислав Фролов приготовили для рязанцев окрошку. В субботу, 4 августа, на Лыбедском бульваре вместе с поварами они накормили около трех тысяч горожан.
Надев фартуки и специальные перчатки, и.о. главы горадминистрации и председатель гордумы закинули в импровизированную бочку с квасом основные ингредиенты. После чего Карабасов признался, что любит окрошку с квасом. Фролов добавил: «Запах потрясающий, рекомендую всем попробовать».
Для гастрономического фестиваля приготовили 400 литров окрошки. За ней сразу выстроились длинная очередь.
Напомним, на гастрономический фестиваль вместе с семьей пришел губернатор. Его