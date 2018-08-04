Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:10, 4 августа 2018 924
 0    0

В День города Карабасов и Фролов приготовили для рязанцев окрошку

В День города Карабасов и Фролов приготовили для рязанцев окрошку

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В День города Сергей Карабасов и Владислав Фролов приготовили для рязанцев окрошку. В субботу, 4 августа, на Лыбедском бульваре вместе с поварами они накормили около трех тысяч горожан.

Надев фартуки и специальные перчатки, и.о. главы горадминистрации и председатель гордумы закинули в импровизированную бочку с квасом основные ингредиенты. После чего Карабасов признался, что любит окрошку с квасом. Фролов добавил: «Запах потрясающий, рекомендую всем попробовать».

Для гастрономического фестиваля приготовили 400 литров окрошки. За ней сразу выстроились длинная очередь.

Напомним, на гастрономический фестиваль вместе с семьей пришел губернатор. Его угостили свекольником и пирожком с мясом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:34, 4 августа 2018
Константин Ивлев пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань
17:10, 4 августа 2018
В День города Карабасов и Фролов приготовили для рязанцев окрошку
16:54, 4 августа 2018
На гастрономическом фестивале Любимова угостили свекольником и мясным пирожком
16:33, 4 августа 2018
Карабасов подарил шеф-повару Константину Ивлеву нож десантника. Фото
16:07, 4 августа 2018
В Касимове внедорожник «вылетел» с трассы из-за ДТП. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 61 806
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 241
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 27 000
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 448
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 21 019
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум