Рязанцам порекомендовали не ездить по Солотчинскому мосту в день открытия «Авиадартса-2018»

Рязанцев попросили не ездить по Солотчинскому мосту в день открытия «Авиадартса-2018». Сообщение опубликовал
В день показательных выступлений, 4 августа, регулировать дорожное движение на ремонтируемом мосту будут сотрудники ГИБДД.
Водителям порекомендовали воздержаться от поездок через мост в сторону Рязани с 8:00 до 11:00 и на выезд из города с 13:00 до 18:00. В это время планируется пропуск автомобилей в одном направлении.
Добраться до полигона в Дубровичи можно через автодорогу М-5 «Урал — Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский».
Напомним, международный «
Показательные выступления «
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