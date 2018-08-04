Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:56, 4 августа 2018 337
 0    0

Перед «Авиамиксом» на полигоне Дубровичи почтили память летчика Игоря Бутенко, погибшего три года назад

Перед «Авиамиксом» на полигоне Дубровичи почтили память летчика Игоря Бутенко, погибшего три года назад

Перед «Авиамиксом» на полигоне Дубровичи почтили память Игоря Бутенко, погибшего три года назад. Губернатор Рязанской области Николай Любимов, главком ВКС Виктор Суровикин, офицеры, юнармейцы и другие участники мероприятия возложили цветы к памятнику летчику, установленному на полигоне.

Напомним, полковник Игорь Бутенко из пилотажной группы «Беркуты» погиб 2 августа 2015 года во время показательных выступлений на полигоне Дубровичи. После выполнения фигуры «роспуск» его вертолет потерял управление. Ударившись о землю, машина загорелась. Командир экипажа Игорь Бутенко погиб на месте, второй пилот Александр Клетнов смог самостоятельно покинуть кабину, у него диагностировали компрессионный перелом нижних шейных и грудных позвонков.

Причиной катастрофы стала техническая неисправность. После нее все вертолеты Ми-28Н прошли модернизацию, чтобы избежать повторения трагедии.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:33, 4 августа 2018
Карабасов подарил шеф-повару Константину Ивлеву нож десантника. Фото
16:07, 4 августа 2018
В Касимове внедорожник «вылетел» с трассы из-за ДТП. Видео
15:56, 4 августа 2018
Перед «Авиамиксом» на полигоне Дубровичи почтили память летчика Игоря Бутенко, погибшего три года назад
14:32, 4 августа 2018
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
13:41, 4 августа 2018
В День города в Рязани перекроют движение. Маршруты общественного транспорта
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 61 641
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 238
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 976
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 446
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 991
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум