Минздрав не поддержал временный запрет на аборты в регионах

Минздрав России не давал рекомендаций регионам на временный мораторий на проведение абортов. При этом ведомство поддерживает акцию «Подари мне жизнь», которую проводит Фонд социально-культурных инициатив, передает
Ранее в СМИ появилась информация, что в ряде субъектов России региональные минздравы и руководство роддомов объявили временный мораторий на аборты в связи с акцией «Подари мне жизнь!». Ее проводят уже несколько лет.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции „Подари жизнь“. Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что в информационном письме, направленном в регионы, не говорилось о «днях тишины».