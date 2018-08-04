Мэр Алессандрии поздравил рязанцев с Днем города

В субботу, 4 августа, мэр Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско посетил гастрономический фестиваль и поздравил рязанцев с Днем города. Иностранный гость в составе делегации прибыл в Рязань 3 августа.
Со сцены на Лыбедском бульваре мэр города-побратима Рязани поприветствовал рязанцев на итальянском и русском языках. «Ciao Ryazan, — сказал он. — Привет, Рязань».
Гость произнес приветственную речь на итальянском, его сопровождал переводчик. Выступая перед горожанами, Джанфранко Куттика ди Ревильяско рассказал, что с удовольствием познакомился с Рязанью.
«Я с собой увожу ваши улыбки в Италию. А также я привез горячий привет от всех жителей Алессандрии. От всех жителей Пьемонта, от всех жителей Италии спасибо за душевный и горячий прием!» — поблагодарил он.
Напомним, ранее иностранная делегация