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19:51, 4 августа 2018 321
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Мэр Алессандрии поздравил рязанцев с Днем города

Мэр Алессандрии поздравил рязанцев с Днем города

В субботу, 4 августа, мэр Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско посетил гастрономический фестиваль и поздравил рязанцев с Днем города. Иностранный гость в составе делегации прибыл в Рязань 3 августа.

Со сцены на Лыбедском бульваре мэр города-побратима Рязани поприветствовал рязанцев на итальянском и русском языках. «Ciao Ryazan, — сказал он. — Привет, Рязань».

Гость произнес приветственную речь на итальянском, его сопровождал переводчик. Выступая перед горожанами, Джанфранко Куттика ди Ревильяско рассказал, что с удовольствием познакомился с Рязанью.

«Я с собой увожу ваши улыбки в Италию. А также я привез горячий привет от всех жителей Алессандрии. От всех жителей Пьемонта, от всех жителей Италии спасибо за душевный и горячий прием!» — поблагодарил он.

Напомним, ранее иностранная делегация встретилась с руководством Рязани и возложила цветы к памятникам Федору Полетаеву и Михаилу Скобелеву.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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