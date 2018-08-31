Жара или дождь? Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Утром в пятницу, 31 августа, на
На этот раз рязанцам сообщили о надвигающихся грозах. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, возможны кратковременные ливни.
Ранее жителей области предупреждали о
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Утром в пятницу, 31 августа, на
На этот раз рязанцам сообщили о надвигающихся грозах. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, возможны кратковременные ливни.
Ранее жителей области предупреждали о
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Начальник установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Романютин родом из Уфы.