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10:00, 31 августа 2018 2 400
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Жара или дождь? Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Жара или дождь? Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Утром в пятницу, 31 августа, на сайте регионального МЧС опубликовали второе за сутки метеопредупреждение.

На этот раз рязанцам сообщили о надвигающихся грозах. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, возможны кратковременные ливни.

Ранее жителей области предупреждали о тридцатиградусной жаре.


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