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17:19, 31 августа 2018 269
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«ВКонтакте» разрешила пользователям полностью скрывать страницы от посторонних

«ВКонтакте» разрешила пользователям полностью скрывать страницы от посторонних

«ВКонтакте» разрешила пользователям полностью скрывать страницы от посторонних. Настройки приватности позволяют «защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей», отметили в соцсети.

В разделе управления приватностью доступно более двух десятков настроек, где можно закрыть тип профиля (настройки примут значение «Только друзья»,"Только я", «Никто»).

Посетители закрытого профиля, не входящие в список друзей, увидят имя и фамилию, главную фотографию, количество публикаций без возможности их смотреть и список общих друзей. Также будут видны статус, город, возраст и место работы.

Для дополнительной конфиденциальности разработчики также делали закрытым список людей, которые поделились записью. Его увидит только автор материала или же руководители сообщества, если публикация появилась в паблике.

Обновление мобильного приложения с новыми возможностями будет доступно в ближайшее время.

Отмечается, что открыть свой профиль можно в любой момент.

Напомним, соцсеть «ВКонтакте» провела «самую важную реформу приватности» после задержаний за репосты.


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