«ВКонтакте» разрешила пользователям полностью скрывать страницы от посторонних. Настройки приватности позволяют «защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей»,
В
Посетители закрытого профиля, не входящие в список друзей, увидят имя и фамилию, главную фотографию, количество публикаций без возможности их смотреть и список общих друзей. Также будут видны статус, город, возраст и место работы.
Для дополнительной конфиденциальности разработчики также делали закрытым список людей, которые поделились записью. Его увидит только автор материала или же руководители сообщества, если публикация появилась в паблике.
Обновление мобильного приложения с новыми возможностями будет доступно в ближайшее время.
Отмечается, что открыть свой профиль можно в любой момент.
Напомним, соцсеть «ВКонтакте» провела «самую важную реформу приватности»