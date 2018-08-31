В Рязанской области снизилась смертность. Об этом сообщил
По данным рейтинга, Рязанская область вошла в десятку регионов ЦФО, где отмечено снижение смертности населения.
Подсчеты проводились за семь месяцев 2018 года. За это время смертность населения области сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что в Рязанской области ежемесячно есть тенденция к снижению смертности от новообразований, в том числе злокачественных, болезней системы кровообращения, туберкулеза, органов пищеварения, внешних причин.
По этим показателям регион находится на третьем месте в ЦФО.