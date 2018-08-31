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13:25, 31 августа 2018 364
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В Рязанской области снизилась смертность

В Рязанской области снизилась смертность

В Рязанской области снизилась смертность. Об этом сообщил сайт регионального правительства со ссылкой на рейтинг Росстата.

По данным рейтинга, Рязанская область вошла в десятку регионов ЦФО, где отмечено снижение смертности населения.

Подсчеты проводились за семь месяцев 2018 года. За это время смертность населения области сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в Рязанской области ежемесячно есть тенденция к снижению смертности от новообразований, в том числе злокачественных, болезней системы кровообращения, туберкулеза, органов пищеварения, внешних причин.

По этим показателям регион находится на третьем месте в ЦФО.


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