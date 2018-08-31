В Рязанской области объявили аукцион на строительство дороги к ферме

Администрация Пителинского района объявила аукцион на строительство двухполосной подъездной дороги от трассы Щацк-Касимов-Подболотье-Обухово до животноводческого комплекса, расположенного вблизи села Нестерово. Документацию разместили на портале госзакупок в четверг, 30 августа.
Начальная цена составила 2 716 590 рублей. На эту сумму планируется построить дорогу протяженностью 424 метра.
Средства на строительство выделят из федерального, областного и муниципального бюджетов в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 2017—2020 годах».
Торги проведут 21 сентября. Победитель должен будет выполнить работы в течение 61 дня с момента заключения контракта.