В Рязани утвердили кандидатуру на должность главы контрольно-счетной палаты

В пятницу, 31 августа, на первом заседании осенней сессии депутаты областной думы утвердили кандидатуру на должность председателя региональной контрольно-счетной палаты, им стал Роман Кузьмичев.
Как было заявлено, в должность он вступит 30 октября, после окончания полномочий действующего главы ведомства Виталия Ионова.
На рассмотрение регионального парламента кандидатуру Романа Кузьмичева внес губернатор Николай Любимов.
Роман Кузьмичев рассказал о себе, что он родился в Калуге, 12 лет работал председателем контрольно-счетной палаты города.
«Работу органов финансового контроля городского, регионального, федерального уровней знаю не понаслышке, — сказал он. — Считаю эту работу своей профессией и обещаю заниматься ею честно на благо жителей Рязани и Рязанской области».