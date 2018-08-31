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15:59, 31 августа 2018 122
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В Рязани утвердили кандидатуру на должность главы контрольно-счетной палаты

В Рязани утвердили кандидатуру на должность главы контрольно-счетной палаты

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 31 августа, на первом заседании осенней сессии депутаты областной думы утвердили кандидатуру на должность председателя региональной контрольно-счетной палаты, им стал Роман Кузьмичев.

Как было заявлено, в должность он вступит 30 октября, после окончания полномочий действующего главы ведомства Виталия Ионова.

На рассмотрение регионального парламента кандидатуру Романа Кузьмичева внес губернатор Николай Любимов.

Роман Кузьмичев рассказал о себе, что он родился в Калуге, 12 лет работал председателем контрольно-счетной палаты города.

«Работу органов финансового контроля городского, регионального, федерального уровней знаю не понаслышке, — сказал он. — Считаю эту работу своей профессией и обещаю заниматься ею честно на благо жителей Рязани и Рязанской области».


© RZN.info

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