В Рязани напали на студента. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 17-летний молодой человек. Он рассказал, что во дворе его дома на Московском шоссе два незнакомца на него напали, избили и отобрали сотовый телефон и рюкзак с личными вещами.
Полицейские опросили местных жителей и нашли очевидца преступления. Молодая рязанка видела, в каком подъезде скрылись злоумышленники.
Сотрудники полиции обследовали подъезд и задержали 20-летнего жителя этого дома и его 22-летнего приятеля.
Выяснилось, что молодые люди «внезапно решили напасть на подростка», чтобы заполучить деньги на спиртное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой им грозит до десяти лет лишения свободы.