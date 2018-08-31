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10:53, 31 августа 2018 58
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В Рязани напали на студента

В Рязани напали на студента

В Рязани напали на студента. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 17-летний молодой человек. Он рассказал, что во дворе его дома на Московском шоссе два незнакомца на него напали, избили и отобрали сотовый телефон и рюкзак с личными вещами.

Полицейские опросили местных жителей и нашли очевидца преступления. Молодая рязанка видела, в каком подъезде скрылись злоумышленники.

Сотрудники полиции обследовали подъезд и задержали 20-летнего жителя этого дома и его 22-летнего приятеля.

Выяснилось, что молодые люди «внезапно решили напасть на подростка», чтобы заполучить деньги на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой им грозит до десяти лет лишения свободы.


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