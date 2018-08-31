Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:21, 31 августа 2018 286
 0    0

В Реткино подросток на мотоцикле врезался в иномарку

В Реткино подросток на мотоцикле врезался в иномарку

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 30 августа, в Реткино произошло ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 16:40 подросток на Dakar пересекал центральную улицу села. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в Kia Cerato под управлением 21-летнего рязанца.

В результате мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

«Очевидно, что права управления транспортными средствами по дорогам общего пользования 14-летний юноша иметь не может», — отметили в полиции.

По факту ДТП проводят проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:53, 31 августа 2018
В Рязани напали на студента
10:21, 31 августа 2018
В Реткино подросток на мотоцикле врезался в иномарку
9:42, 31 августа 2018
Из дома жительницы Дягилева попытались украсть джинсовую юбку
8:11, 31 августа 2018
На пожаре в Рязани спасли человека
19:15, 30 августа 2018
На московской трассе лось сбил мотоциклиста. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
«Выигрывает тот, кто осваивает что-то новое». Специалист РНПК рассказал о работе на заводе

«Выигрывает тот, кто осваивает что-то новое». Специалист РНПК рассказал о работе на заводе

Начальник установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Романютин родом из Уфы.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 30 390
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 28 261
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 27 312
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 386
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 794
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Форум