В Реткино подросток на мотоцикле врезался в иномарку

В четверг, 30 августа, в Реткино произошло ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста. Об этом сообщила
Примерно в 16:40 подросток на Dakar пересекал центральную улицу села. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в Kia Cerato под управлением 21-летнего рязанца.
В результате мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
«Очевидно, что права управления транспортными средствами по дорогам общего пользования 14-летний юноша иметь не может», — отметили в полиции.
По факту ДТП проводят проверку.