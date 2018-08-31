В профессиональный праздник Любимов отметил значимость рязанских ветеринаров

В профессиональный праздник Николай Любимов отметил значимость рязанских ветеринаров. Поздравление губернатора с Днем работника ветеринарной службы опубликовали на
Глава региона отметил, что ветеринария является «одним из важнейших» направление АПК. Он также привел слова земляка, академика Ивана Павлова: «Обычный врач лечит человека, а ветеринарный врач — человечество».
«Во многом благодаря профессионализму, добросовестности, опыту и знаниям сотрудников отрасли территория региона надежно защищена от проникновения опасных инфекций. Это, в свою очередь, позволяет эффективно развивать животноводство, увеличивать производство продукции, которая не только обеспечивает потребности области, но и успешно реализуется на межрегиональных рынках», — сказал Любимов.
Губернатор отметил, что регион продолжит поддерживать ветеринарную службу, особое внимание уделят подготовке молодых специалистов.
«Уверен, что и в дальнейшем рязанские специалисты ветеринарии будут трудиться ответственно, успешно выполняя все поставленные задачи. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов!», — поздравил рязанцев.