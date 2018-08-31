В пителинском сквере установят памятник участникам боевых действий

В Пителине благоустраивают сквер по программе местных инициатив. Работы начали в августе, пишет издательство «
Здесь уже выполнили общую планировку сквера, сейчас устанавливают ограду. Площадь в 600 квадратных метров засеют газонной травой, а в центре установят памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов. Подходы к нему выложат брусчаткой.
Памятник изготовили по заказу местной администрации, автором эскиза стал один из инициаторов проекта — Виктор Кондрашов.
Работы планируют завершить к концу сентября.