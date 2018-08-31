Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:38, 31 августа 2018 138
 0    0

В пителинском сквере установят памятник участникам боевых действий

В пителинском сквере установят памятник участникам боевых действий

Фото: Издательство «Пресса»

В Пителине благоустраивают сквер по программе местных инициатив. Работы начали в августе, пишет издательство «Пресса».

Здесь уже выполнили общую планировку сквера, сейчас устанавливают ограду. Площадь в 600 квадратных метров засеют газонной травой, а в центре установят памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов. Подходы к нему выложат брусчаткой.

Памятник изготовили по заказу местной администрации, автором эскиза стал один из инициаторов проекта — Виктор Кондрашов.

Работы планируют завершить к концу сентября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:54, 31 августа 2018
Последние дольщики ЖК «Дядьково» получили квартиры
10:38, 31 августа 2018
В пителинском сквере установят памятник участникам боевых действий
10:36, 31 августа 2018
В профессиональный праздник Любимов отметил значимость рязанских ветеринаров
10:13, 31 августа 2018
«Зафиксируй цену». «Мармакс» объявил новую акцию в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово
9:48, 31 августа 2018
Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят на пожертвования
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 минут назад
Наконец достроили. Последние дольщики ЖК «Дядьково» получили квартиры

Наконец достроили. Последние дольщики ЖК «Дядьково» получили квартиры

Губернатор Николай Любимов лично вручил им ключи.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 30 390
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 28 261
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 27 312
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 386
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 794
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Форум