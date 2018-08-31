В ДНР по тревоге подняли войска

В пятницу, 31 августа, в самопровозглашенной Донецкой народной республике по тревоге подняли войска. После гибели лидера ДНР Александра Захарченко власти республики зафиксировали «интенсивное» перемещение техники украинских военных, в том числе, бронетанковой, передает
«Первый армейский корпус наш поднят по тревоге и все остальные вооруженные формирования тоже», — заявил советник Захарченко Александр Казаков.
Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин считает, что Захарченко убили «при регуляторе Соединенных Штатов Америки». По его словам, Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».
«Мы считаем, что эта цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки как по линии соприкосновения вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республики», — сказал Басурин.
Напомним, пятницу, 31 августа, Захарченко
Подозреваемых убийстве Захарченко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством главы ДНР
Фото: Александр Ермоченко / Reuters