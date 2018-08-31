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22:46, 31 августа 2018 794
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В ДНР по тревоге подняли войска

В ДНР по тревоге подняли войска

В пятницу, 31 августа, в самопровозглашенной Донецкой народной республике по тревоге подняли войска. После гибели лидера ДНР Александра Захарченко власти республики зафиксировали «интенсивное» перемещение техники украинских военных, в том числе, бронетанковой, передает РБК.

«Первый армейский корпус наш поднят по тревоге и все остальные вооруженные формирования тоже», — заявил советник Захарченко Александр Казаков.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин считает, что Захарченко убили «при регуляторе Соединенных Штатов Америки». По его словам, Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».

«Мы считаем, что эта цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки как по линии соприкосновения вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республики», — сказал Басурин.

Напомним, пятницу, 31 августа, Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар» неподалеку от своей резиденции. Он получил тяжелое ранение в голову. В ДНР объявили трехдневный траур.

Подозреваемых убийстве Захарченко задержали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством главы ДНР стоят украинские власти. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

Фото: Александр Ермоченко / Reuters


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