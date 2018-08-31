В ЦПКиО и парке Гагарина установят многофункциональные площадки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В четверг, 30 августа, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов проинспектировал ЦПКиО, парк железнодорожников и парк Гагарина, где подрядчики приступили к подготовительным работам по обустройству.
Отмечается, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство этих площадок выделено около 10 млн рублей.
В ближайшее время в парке Гагарина приступят к устройству пешеходных дорожек, освещения, ремонту сцены. В ЦПКиО начнут мощение входной группы со стороны улицы Пушкина, а в парке железнодорожников — пешеходных дорожек плиткой.
Также Карабасов осмотрел места возможной установки многофункциональных комплексов. Он отметил, что три такие крупные площадки уже установлены в городе.