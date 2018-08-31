Студенты Рязанского агроуниверситета обсудили поддержку молодых специалистов в селе

В среду, 29 августа, на территории животноводческого комплекса АПК «Русь» Рыбновского района обсудили меры поддержки молодых специалистов в селе.
Участниками встречи стали молодые специалисты «Руси» и других хозяйств Рыбновского района, студенты Рязанского государственного агротехнологического университета, работники учреждений соцсферы и представители администрации района.
О действующих на территории региона программах поддержки для молодых специалистов рассказала председатель рязанского отделения РССМ Наталья Федякова.
Гендиректор АПК «Русь» Григорий Яловенко, в свою очередь изложил свое видение того, как должны развиваться сельские территории.
«Мы сегодня создаем хорошие условия для молодежи — платим достойную зарплату, строим жилье, но этого недостаточно. Для того, чтобы развивалась территория, необходима кооперация, вовлечение большего числа жителей в производство, чтобы вокруг таких крупных комплексов как наш формировались разнообразные небольшие предприятия по производству кормов, обслуживанию техники и другие», — сказал он.
В ходе встречи рассмотрели вопросы профориентации и привлечения в отрасль молодежи, а также подвели итоги работы студотрядов.
В этом году в «Руси» работали сразу несколько студенческих отрядов Рязанского агроуниверситета — ветеринарный, животноводческий и механизированный. Руководитель предприятия отметил хорошую теоретическую подготовку студентов, которую они продемонстрировали на практике.