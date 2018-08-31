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9:48, 31 августа 2018 1 208
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Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят на пожертвования

Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят на пожертвования

Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят на благотворительные средства. К его обустройству приступят весной 2019 года, передает ТАСС.

Стоимость проектных работ составила около пяти миллионов рублей. Стоимость строительства сквера определится после разработки проектной документации и сметы.

В сквере появится свето-музыкальная башня, стена из природного камня с капающей водой, амфитеатр с песочницей и горкой для семейного отдыха, фонтан, фруктовый сад, уличная читальная зона с книгообменником. В нем также посадят 60 сосен — в память о каждой жертве пожара.

Напомним, при пожаре в «Зимней вишне» 25 марта погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Сгоревшее здание снесли 21 августа.


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