Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят на пожертвования

Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят на благотворительные средства. К его обустройству приступят весной 2019 года, передает
Стоимость проектных работ составила около пяти миллионов рублей. Стоимость строительства сквера определится после разработки проектной документации и сметы.
В сквере появится свето-музыкальная башня, стена из природного камня с капающей водой, амфитеатр с песочницей и горкой для семейного отдыха, фонтан, фруктовый сад, уличная читальная зона с книгообменником. В нем также посадят 60 сосен — в память о каждой жертве пожара.
Напомним, при
Сгоревшее здание