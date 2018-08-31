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17:25, 31 августа 2018 124
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Скоро в школу. Как не ошибись с выбором учебного заведения

Скоро в школу. Как не ошибись с выбором учебного заведения

До начала нового учебного года в рязанских школах остаются считанные часы. В отличие от столицы, у нас линейки пройдут во всех 68 школах именно 1 сентября, несмотря на то, что День знаний в этот раз пришелся на субботу.

В начале сентября многие родители дошкольников, чьи дети обучаются в детских садах последний год, также задумываются об оптимальном выборе образовательного учреждения. Многим из них стоит поторопиться, ведь из-за массовой застройки новых микрорайонов с лавиной заявок на поступление могут справиться лишь недавно построенные школы.

Так, введенная в эксплуатацию в 2017 году школа № 75 в Песочне набрала 11 первых классов, в которых будет учиться 361 ребенок.

RZN.info проанализировал несколько важных факторов, связанных с поиском школы, которая будет способна дать ребенку достойное образования.

В обзоре мы обратили внимание на несколько любопытных аспектов, которые могут внести коррективы в амбициозные планы родителей.


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