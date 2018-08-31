Рязанский приборный завод наградили дипломом конкурса «Авиастроитель года»

Авторский коллектив Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) во главе с генеральным директором Павлом Будаговым наградили дипломом конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2017 года. Предприятие отметили в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)». Работникам завода вручили почетные грамоты.
«Наша конкурсная работа была посвящена бортовой цифровой вычислительной машине авиационного применения. Это очень серьезная разработка, в которую наши специалисты вложили много труда, — сказал первый заместитель технического директора — директор научно-технического центра АО „ГРПЗ“ Сергей Шелухин. — Диплом такого престижного конкурса — это высокая оценка профессионализма работников и уровня научного потенциала предприятия в целом».
Конкурс «Авиастроитель года» проводится с 2011 года под эгидой Союза авиапроизводителей России. В 2018 году предприятия, организации авиационной промышленности и отраслевые институты направили на него более 150 заявок. Государственный Рязанский приборный завод принимает участие в конкурсе каждый год с момента его создания. На счету предприятия победа и неоднократные звания лауреата и дипломанта.