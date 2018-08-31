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18:06, 31 августа 2018 1 553
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Рязанские маршрутки игнорируют конечную остановку в Песочне. Видео

Рязанские маршрутки игнорируют конечную остановку в Песочне. Видео

Рязанские маршрутки игнорируют конечную остановку в Песочне. С видео, на котором водители не заезжают на остановку Новоселов 60, в редакцию RZN.info обратился рязанец в пятницу, 31 августа. Эта остановка конечная у маршруток №№31, 32, 33, 34, 35, 57, 60, 73, 80, 98, 47, а также там курсируют автобусные маршруты 6, 8, 16, 17.

В беседе очевидец пояснил, что водители маршруток №№31, 32, 33 «халтурят» по-разному: одни разворачиваются на круге перед ТЦ «Европа» сразу после остановки на Новоселов 54, а другие едут на парковку за сквером и стоят там, после чего выезжают на маршрут, также не заезжая на конечную.

«Каждый день я вижу такое. Ведь даже если салон пустой это не значит, что можно изменять маршрут и где-то „гаситься“», — заявил мужчина.

Корреспондент RZN.info также поприсутствовал на месте съемки и подтвердил информацию.

Предоставленное видео можно посмотреть под новостью.


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