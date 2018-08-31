Рязанские маршрутки игнорируют конечную остановку в Песочне. Видео

Рязанские маршрутки игнорируют конечную остановку в Песочне. С видео, на котором водители не заезжают на остановку Новоселов 60, в редакцию
В беседе очевидец пояснил, что водители маршруток №№31, 32, 33 «халтурят» по-разному: одни разворачиваются на круге перед ТЦ «Европа» сразу после остановки на Новоселов 54, а другие едут на парковку за сквером и стоят там, после чего выезжают на маршрут, также не заезжая на конечную.
«Каждый день я вижу такое. Ведь даже если салон пустой это не значит, что можно изменять маршрут и где-то „гаситься“», — заявил мужчина.
Корреспондент
Предоставленное видео можно посмотреть под новостью.