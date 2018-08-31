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15:35, 31 августа 2018 216
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Рязанские депутаты утвердили изменения в областной бюджет на 2019-2020 годы

Рязанские депутаты утвердили изменения в областной бюджет на 2019-2020 годы

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 31 августа, на первом заседании осенней сессии депутаты облдумы утвердили изменения в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Законопроект представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова.

Она сообщила, что доходная и расходная части областного бюджета на 2018 год предлагается увеличить в частности на 115,7 млн рублей за счет дополнительных поступлений федеральных целевых средств.

Средства направляются на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и на лечебное питание для детей инвалидов — 18,9 млн рублей; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров — 10,8 млн рублей.

Из резервного фонда правительства РФ около 71,8 млн рублей выделено на поддержку сельхозпроизводителей в области растениеводства.

За счет перераспределения расходов бюджета увеличивается финансирование госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов на 2015-2020 годах», более 4 миллионов 700 тысяч рублей направляются на разработку проектно-сметной документации для строительства школы в микрорайоне Кальное.

По госпрограмме «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» более 1,4 млн рублей направят на ремонт муниципальных учреждений культуры.

Почти два с половиной млн рублей выделено на ремонт теплотрассы в детском оздоровительном центре «Колос» в селе Болошнево.

На реализацию госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» дополнительно направят 50 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.


© RZN.info

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