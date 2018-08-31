«Рельеф-Центр» и Berlingo стали генпартнерами «Росы»

С 25 по 30 августа на территории лагеря «Звездный» прошла смена Межрегионального образовательного лагеря для молодежи и студентов «Роса 2018».
В этом году он собрал 120 участников из разных городов России и стран СНГ. На протяжении пяти дней для них проводили интеллектуальные игры, творческие конкурсы и мастер-классы, психологические тренинги и лекции, семинары и дискуссии, посвященные современному положению России в мире, развитию лидерских и управленческих качеств, личностным и профессиональным ориентирам, социальному проектированию, добровольчеству и здоровому образу жизни.
Одну из лекций провел руководитель отдела продвижения «Рельеф-Центра» Сергей Залищук. Он рассказал участникам «Росы» о понятии эмоционального интеллекта, его важности в построении карьеры и успешных коммуникаций с людьми.
«Компания „Рельеф-Центр“ и торговая марка „Berlingo“ традиционно поддерживают образовательные проекты, направленные на личностный и профессиональный рост, реализацию инициатив и проектов талантливой молодежи, потому что именно от активной молодежи, от их стремлений, компетенций, жизненных ориентиров и смелых идей зависит качественное развитие нашей страны и каждого ее региона», — отметил коммерческий директор компании «Рельеф-Центр» Павел Голубев.