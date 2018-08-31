Председатель правления «Россельхозбанка» поучаствовал в открытии агрокластера в Тверской области

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов посетил Тверскую область с рабочей поездкой. Во время визита он поучаствовал в торжественном открытии нового предприятия ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в ГК «АгроПромкомплектация».
При кредитной поддержке РСХБ построили животноводческий комплекс на шесть тысяч голов крупного рогатого скота и завод по переработке сырого молока мощностью 87,6 тысячи тонн в год. Объем кредитных средств банка в инвестиционный проект превысил 4,5 млрд рублей.
ГК «АгроПромкомплектация» в партнерстве с «Россельхозбанком» реализовала свыше 30 инвестиционных проектов. Объем кредитных вложений банка в них составил 50 млрд рублей. В текущем году банк одобрил финансирование четырех новых инвестиционных проектов ГК «АгроПромкомплектация» на общую сумму свыше 14 млрд рублей.
«"Россельхозбанк» уделяет особое внимание кредитованию инвестиционных проектов, направленных на развитие отечественного мясного и молочного животноводства. Этот сегмент сельского хозяйства имеет стратегическое значение с точки зрения укрепления продовольственной безопасности страны. Ввод в действие нового производства способствует комплексному развитию экономики Тверской области и позволяет обеспечить рынок ЦФО высококачественной продукцией отечественного производства", — отметил Листов.
С 2000 года Тверской филиал РСХБ выдал кредитов на сумму порядка 90 млрд рублей, из них 70 млрд — заемщикам АПК.