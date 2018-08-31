В среду, 30 августа, последние дольщики ЖК «Дядьково» получили квартиры. Губернатор Николай Любимов лично вручил им ключи.
Последний дом в жилом комплексе получил адрес — улица Связи, 14.
История долгостроя началась еще в 2013 году. Тогда ООО «Имтер» планировал построить восемь многоэтажек, но после появления трех компания заявила о финансовой несостоятельности и заморозила возведение еще пяти домов. Около двух лет проблема находилась в «подвешенном состоянии».
Теперь же все дольщики получили ключи. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «