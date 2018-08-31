На оснащение кинозала в Кораблине потратят 4,5 миллиона

На оснащение кинозала в кораблинском дворце культуры потратят 4 499 646,67 рублей. Тендер на поставку и установку оборудования разместили на портале госзакупок в четверг, 30 августа. Средства предоставит федеральный бюджет.
Для оборудования кинозала дворцу культуры требуются, в частности, цифровой кинопроектор с линзой и лампой, киноэкран с алюминиевым напылением и рамой для его крепления, сервер воспроизведения, звуковой кинопроцессор, система для 3D-показа, акустическая система окружающего звука, источник бесперебойного питания, заэкранная широкополосная акустическая система, активная звуковая колонка.
Победителя определят 24 сентября.