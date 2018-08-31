Любимов вспомнил последнее выступление Кобзона в Рязани

Николай Любимов вспомнил последнее выступление Иосифа Кобзона в Рязани. На своей странице во «ВКонтакте» рязанский губернатор выразил соболезнования из-за смерти Народного артиста СССР.
Кобзон приезжал в Рязань 22 июня 2017 года. Он
«Мы были коллегами по Государственной Думе. Еще до политики он использовал все свое влияние и авторитет, чтобы помогать людям. Ему это удавалось. Певец, политик, учитель… Болезнь забрала у нас великого человека… Мы будем помнить и слушать», — написал глава Рязанской области.
Напомним, Иосиф Кобзон