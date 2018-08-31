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13:43, 31 августа 2018 358
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Любимов вспомнил последнее выступление Кобзона в Рязани

Любимов вспомнил последнее выступление Кобзона в Рязани

Николай Любимов вспомнил последнее выступление Иосифа Кобзона в Рязани. На своей странице во «ВКонтакте» рязанский губернатор выразил соболезнования из-за смерти Народного артиста СССР.

Кобзон приезжал в Рязань 22 июня 2017 года. Он выступил в филармонии с песнями на стихотворения Есенина.

«Мы были коллегами по Государственной Думе. Еще до политики он использовал все свое влияние и авторитет, чтобы помогать людям. Ему это удавалось. Певец, политик, учитель… Болезнь забрала у нас великого человека… Мы будем помнить и слушать», — написал глава Рязанской области.

Напомним, Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа. Ему было 80 лет. Последние 13 лет артист боролся с онкологией.


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