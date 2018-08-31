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9:42, 31 августа 2018 164
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Из дома жительницы Дягилева попытались украсть джинсовую юбку

Из дома жительницы Дягилева попытались украсть джинсовую юбку

Жительницу Дягилева попытались обокрасть. Инцидент произошел в марте 2018 года, сообщил сайт областной прокуратуры.

Ранее судимый рязанец нуждался в деньгах, поэтому решился на преступление. Мужчина зашел в дом через незапертую дверь, взял телефон и часы, а также джинсовую юбку, которую заметил в шкафу.

Женщина вовремя вернулась домой и застала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 158 УК РФ.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении.


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